Siemens Healthineers will wieder auf Wachstumspfad zurück

(neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Kurs)



ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will nach einer Delle im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 wieder zu Wachstum zurückkehren. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis um 5 bis 8 Prozent zulegen, teilte der Konzern am Montag in Erlangen mit. 2019/20 waren die Erlöse vergleichbar nahezu stabil geblieben bei 14,5 Milliarden Euro. Dabei geht das Management um Konzernchef Bernd Montag davon aus, dass sich das Umfeld für Tests bei Routine-Untersuchungen weiter verbessert und das Investitionsverhalten in den USA ab Januar 2021 wieder anzieht. Die Aktie war am Vormittag nahezu unverändert.

Dabei erwartet Finanzvorstand Jochen Schmitz auch steigende Erlöse aus Corona-Tests. In der Prognose seien zunächst rund 100 Millionen Euro eingeplant, sagte er in einer Telefonkonferenz. Das könne jedoch noch deutlich mehr werden. Siemens Healthineers fährt in diesem Zusammenhang derzeit seine Produktionskapazitäten noch. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen Schmitz zufolge mit den Tests einen hohen zweistelligen Millionenbetrag umgesetzt.