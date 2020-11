Peter Villa verlässt die SCHUFA Holding AG

Wiesbaden (ots) - Peter Villa, Mitglied des Vorstands der SCHUFA Holding AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.



Peter Villa trat am 01.05.2011 in das Unternehmen ein. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen, nicht zuletzt durch das Wirken von Peter Villa, von der klassischen Auskunftei zum digitalen Lösungsanbieter in den Themenfeldern Identität, Bonität, Betrugsprävention und Compliance entwickelt. Die umfassende Lösungskompetenz der SCHUFA hat sich gerade wieder in der schnellen Umsetzung der digitalen Antragsstrecken zur Auszahlung der verschiedenen Corona-Unterstützungshilfen gezeigt. Mit der modularen KYC-Plattform hat die SCHUFA die marktführende Plattform zur effizienten Erfüllung der GWG-Pflichten entwickelt.