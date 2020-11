Pfäffikon/Suisse (ots) - - Spécialiste français de la distribution, il prend la

direction des opérations stratégiques et des négociations internationales de

marques



- Grâce à cette recrue, EMD étend son expertise en matière de coopération

stratégique avec l'Industrie





- Sa mission se concentrera sur le développement de nouveaux services etl'extension des partenariats distributeurs et industrielsL'une plus grande alliance d'achat européenne EMD poursuit son développementavec un recrutement majeur : Eric Lemercier (49 ans) rejoint le Département desproduits de marques internationales en tant que Director Business Development ausein d'EMD (European Marketing Distribution) située à Pfäffikon dans le cantonde Schwyz, en Suisse.Eric Lemercier a précédemment occupé des postes de direction chez Carrefour etIntermarché en France, a également travaillé pour des acteurs majeurs de lagrande distribution en Europe. Il a notamment été Managing Director d'Agenor àGenève durant de nombreuses années, en charge du département des négociationsinternationales, en lien avec les distributeurs Intermarché en Europe, Eroski enEspagne et Edeka en Allemagne. Au cours des 4 dernières années, il a été unconsultant réputé chez GloBuyOne à Genève, avisant l'industrie et lesdistributeurs dans le monde entier. Il possède une grande expertise descoopérations internationales au sein des alliances internationales.Chez EMD, Eric Lemercier dirigera le périmètre des activités de Peter Arnolds etJürgen Barthelmä, eux-mêmes directeurs en charge des négociationsinternationales chez EMD depuis de nombreuses années.Dans le cadre de sa stratégie de croissance continue et de développement dupérimètre des marques internationales, EMD souhaite promouvoir de nouveauxservices (data sharing, sustainability...) qui caractériseront encore plus sasingularité dans le paysage des alliances internationales.Eric Lemercier commente : "La plateforme EMD offre à nos fournisseurs desopportunités supplémentaires pour développer leurs affaires avec nos membres. Lenombre croissant de fournisseurs partenaires montre l'intérêt pour notre modèleéconomique efficient et durable ".À propos d'EMDEuropean Marketing Distribution AG, dont le siège est à Pfäffikon en Suisse, estreconnue depuis 1989 comme un partenaire majeur dans le domaine des biens deconsommation (FMCG). Le groupe associé opère désormais avec ses sociétés membresdans 20 pays d'Europe, d'Océanie et d'Asie.Les sociétés membres d'European Marketing Distribution (EMD) sont actives surles marchés suivants :Allemagne : MARKANT Nouvelle-Zélande : Countdown (Woolworths)L'Australie : Woolworths Pays-Bas : SuperunieAutriche : MARKANT Österreich Pologne : KauflandBulgarie : Kaufland Portugal : EuromadiPortCorée du Sud : Homeplus République tchèque : MARKANTCroatie : Kaufland Roumanie : KauflandLe Danemark : Dagrofa La Russie : LentaEspagne : Euromadi Slovaquie : MARKANTItalie : ESD Italia Suède : AxfoodNorvège : Unil/NorgesGruppen La Suisse : MARKANTPour plus d'informations :Rosmanith & RosmanithThe Art of CommunicationUwe RosmanithUnter den Eichen 7D-65195 WiesbadenPhone : +49 171 9706644mailto:uwe@rosmanith.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/110039/4750792OTS: EMD AG