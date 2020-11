Frankfurt am Main (ots) - Konsumenten ab 50 Jahren verfügen über eine

vergleichsweise hohe Kaufkraft und sorgen in vielen Märkten für den Großteil der

Umsätze. Radio erreicht diese Zielgruppe besonders gut, wie die AS&S-Studie

"GOLDEN AGE: Kaufkraft & Mediastrategie im demografischen Wandel" belegt.



Die demografische Entwicklung zeigt: Personen ab 50 Jahren sind eine wachsende

Gruppe. Sie stehen heute für 45 Prozent der Gesamtbevölkerung. Hingegen

schrumpft die vermeintlich werberelevante Zielgruppe 14-49: Machten die 14- bis

49-Jährigen im Jahr 1985 noch 53 Prozent der deutschen Bevölkerung aus, so sind

sie im Jahr 2020 mit 42 Prozent bereits in der Minderheit.







auch die Kaufkraft. Im Mittel steigt das persönliche Nettovermögen in

Deutschland etwa bis zum Alter zwischen 55 bis 64 Jahren an - auf ein Vermögen

von im Schnitt fast 150.000 Euro.



Ein Blick auf die Konsumausgaben in einzelnen Märkten offenbart, wie relevant

Personen ab 50 für den Umsatz sind. So steht diese Zielgruppe für 58 Prozent

aller Ausgaben im Lebensmitteleinzelhandel. Bei Elektrogeräten generieren

50plus-Konsumenten einen Anteil von 60 Prozent, bei Angeboten "rund ums Haus" 61

Prozent. Und im Bereich Automobil sind 63 Prozent aller Neuwagenkäufer 50 Jahre

und älter.



Radio - und vor allem das Angebot der AS&S Radio - erreicht diese werthaltige

Zielgruppe besonders gut, so die Studie. Damit sorgt das Medium für echtes

Markenwachstum. Gemessen am branchenspezifischen Umsatz erzielen

Hörfunkkampagnen eine sehr hohe Marktabdeckung. Beispiel

Lebensmitteleinzelhandel: Monatlich erreichen Radiokampagnen 90 Prozent der

Haushaltsführenden, die für 9,9 Milliarden Euro Umsatz im

Lebensmitteleinzelhandel (von insgesamt 11,4 Milliarden Euro) stehen.



Besonders zuverlässig wirkt hier die AS&S Radio Deutschland-Kombi. Diese

Umfelder erreichen 78 Prozent der Haushaltsführenden und somit 8,5 Milliarden

Euro monatliche Ausgaben im Lebensmitteleinzelhandel. Auch hier spielen die

kaufkräftigen älteren Konsumenten wieder eine zentrale Rolle: Die aufgrund von

Radiokampagnen des Lebensmitteleinzelhandels erzielten Mehrumsätze kommen zu

rund zwei Dritteln von Haushaltsführenden ab 50 Jahren.



Die Studie "GOLDEN AGE: Kaufkraft & Mediastrategie im demografischen Wandel"

wird auch im Rahmen des digitalen AS&S Radio Frühstücks am 10.11.2020

vorgestellt. Infos unter https://www.radio-fruehstueck-digital.de



Über AS&S Radio



Das Vermarktungsangebot der AS&S Radio mit seinem Portfolio aus

öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online

Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und

effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der

ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).Mehr Informationen zum Unternehmen und

seinem Vermarktungsangebot finden sich unter http://www.ass-radio.de .



Pressekontakt:



Norbert Rüdell

Pressesprecher

Telefon: 069/15424-218

Mobil: 0160/96930306

mailto:norbert.ruedell@ard-werbung.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76496/4750828

OTS: AS&S Radio GmbH





Hinzu kommt: Mit steigendem Alter wächst das Vermögen der Menschen und damitauch die Kaufkraft. Im Mittel steigt das persönliche Nettovermögen inDeutschland etwa bis zum Alter zwischen 55 bis 64 Jahren an - auf ein Vermögenvon im Schnitt fast 150.000 Euro.Ein Blick auf die Konsumausgaben in einzelnen Märkten offenbart, wie relevantPersonen ab 50 für den Umsatz sind. So steht diese Zielgruppe für 58 Prozentaller Ausgaben im Lebensmitteleinzelhandel. Bei Elektrogeräten generieren50plus-Konsumenten einen Anteil von 60 Prozent, bei Angeboten "rund ums Haus" 61Prozent. Und im Bereich Automobil sind 63 Prozent aller Neuwagenkäufer 50 Jahreund älter.Radio - und vor allem das Angebot der AS&S Radio - erreicht diese werthaltigeZielgruppe besonders gut, so die Studie. Damit sorgt das Medium für echtesMarkenwachstum. Gemessen am branchenspezifischen Umsatz erzielenHörfunkkampagnen eine sehr hohe Marktabdeckung. BeispielLebensmitteleinzelhandel: Monatlich erreichen Radiokampagnen 90 Prozent derHaushaltsführenden, die für 9,9 Milliarden Euro Umsatz imLebensmitteleinzelhandel (von insgesamt 11,4 Milliarden Euro) stehen.Besonders zuverlässig wirkt hier die AS&S Radio Deutschland-Kombi. DieseUmfelder erreichen 78 Prozent der Haushaltsführenden und somit 8,5 MilliardenEuro monatliche Ausgaben im Lebensmitteleinzelhandel. Auch hier spielen diekaufkräftigen älteren Konsumenten wieder eine zentrale Rolle: Die aufgrund vonRadiokampagnen des Lebensmitteleinzelhandels erzielten Mehrumsätze kommen zurund zwei Dritteln von Haushaltsführenden ab 50 Jahren.Die Studie "GOLDEN AGE: Kaufkraft & Mediastrategie im demografischen Wandel"wird auch im Rahmen des digitalen AS&S Radio Frühstücks am 10.11.2020vorgestellt. Infos unter https://www.radio-fruehstueck-digital.deÜber AS&S RadioDas Vermarktungsangebot der AS&S Radio mit seinem Portfolio ausöffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen OnlineAudio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen undeffizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter derARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).Mehr Informationen zum Unternehmen undseinem Vermarktungsangebot finden sich unter http://www.ass-radio.de .Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306mailto:norbert.ruedell@ard-werbung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76496/4750828OTS: AS&S Radio GmbH