KEPLER CHEUVREUX belässt TOTAL SA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Total SA von 41 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bertrand Hodee kürzte das Kursziel für den Ölkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie wegen dessen Schwäche im Raffineriegeschäft./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.