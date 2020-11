Aldi schließt sich der Europäischen Masthuhn-Initiative an / Höhere Tierschutzkriterien auf dem Weg zum flächendeckenden Standard

Berlin (ots) - Diese Entscheidung wird das Leben von Millionen Hühnern

beeinflussen: Aldi schließt sich als erster Lebensmitteleinzelhändler in

Deutschland der Europäischen Masthuhn-Initiative an. Nach Gesprächen mit der

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt in Zusammenarbeit mit Animal

Equality und der Open Wing Alliance führen Aldi Nord und Aldi Süd nun höhere

Tierschutzstandards in der Hühnermast ein. Die Discounter festigen damit ihre

Rolle als Tierschutz-Pioniere im Einzelhandel wie einst bei der Auslistung von

Käfigeiern.



Die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative zielen darauf ab,

Überzüchtung einzuschränken, Besatzdichten zu reduzieren, Ställe

tierfreundlicher und die Schlachtung der Hühner weniger leidvoll zu gestalten.

Die Albert Schweitzer Stiftung und ihre Partnerorganisationen arbeiten daran,

die Masthuhn-Initiative zum flächendeckenden Standard zu machen. Durch Aldis

Selbstverpflichtung rückt dieses Ziel ein großes Stück näher. Denn der

Lebensmitteleinzelhandel spielt dabei als wichtiger Abnehmer von Hühnerfleisch

eine Schlüsselrolle.









"Wir freuen uns, Aldi bei diesem wichtigen Schritt für den Tierschutz zu

begleiten und gratulieren den Verantwortlichen zu der Entscheidung", so Mahi

Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. "Da wir aus dem

Lebensmitteleinzelhandel bereits positive Signale erhalten haben, rechnen wir

damit, dass sich bald weitere Unternehmen anschließen werden. Gemeinsam kann der

Handel hier neue Maßstäbe im Tierschutz erreichen. In Europa und Nordamerika

haben sich bislang rund 350 Unternehmen der Masthuhn-Initiative angeschlossen.

Davon ist Aldi eines der größten und wichtigsten."



Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management bei Aldi Nord sagt:

"Die Europäische Masthuhn-Initiative stellt hohe Anforderungen an die

Haltungsbedingungen, die wir im Sinne des Tierwohls gerne unterstützen. Wir

werden nun gemeinsam mit allen Akteuren entlang der Lieferkette daran arbeiten,

die strengen Vorgaben der Europäischen Masthuhn-Initiative umzusetzen."



Aldi gibt klares Signal in den Markt



Erik Döbele, Managing Director Corporate Buying bei Aldi Süd, verantwortlich für

Qualitätswesen & Corporate Responsibility, ergänzt: "Mit unserem Bekenntnis zur

Europäischen Masthuhn-Initiative geben wir ein klares Signal in den Markt. Wir

freuen uns, wenn andere Marktteilnehmer aus Handel und der Gastronomie unserem

Beispiel folgen, um auf diese Weise mehr Tierwohl in der Breite zu erreichen.

Nur wenn alle mit anpacken, kann uns diese Aufgabe gelingen."



Aldi wird mit seinen Partnern und Zulieferern zusammenarbeiten, um die Standards Seite 2 ► Seite 1 von 2



