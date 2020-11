Die Analysten des Deutschen Bankhauses M.M. Warburg haben in ihrem jüngst publizierten Bericht das Kursziel für die Aktie der Schweizer Managementgesellschaft Xlife Sciences AG (XLS DE, Xetra) bei 55.75 Euro festgelegt. Der Unternehmensertrag für das Geschäftsjahr 2020 wird bei 10.4 Millionen Euro, der EBITDA bei 10.5 Millionen Euro erwartet. Aufgrund des qualitativ hochstehenden Portfolios an Life-Science-Projekten sieht M.M. Warburg für die Zukunft ein anhaltend starkes Ertragswachstum.

Die Qualität der 21 Projekte von Xlife, die schlanke Kostenstruktur des Unternehmens wie auch die attraktive Pipeline an möglichen zukünftigen Exits sind gemäss Bericht die Hauptgründe für die positive Bewertung. Aufgrund der Werthaltigkeit der Projektgesellschaften handelt die Aktie beim gegenwärtigen Preis von rund 38 Euro nach Einschätzung der Warburg-Analysten zu einem signifikanten Discount. Xlife-CEO Oliver R. Baumann zeigt sich denn auch hocherfreut über den Bericht. "Dies ist eine Bestätigung dafür, dass unser Fokus auf Diversifikation in den vier Bereichen Technologie-Plattformen, Biotechnologie, Medizin-Technik und künstliche Intelligenz enormes Potential bietet." Eine Investition in der frühen Phase eines Life-Science-Projektes sei zudem auch aus einer Risiko-Perspektive hochinteressant, da der Hebel aufgrund des geringeren Kapitaleinsatzes grösser und die Erfolgschancen eines Projektes in der "Proof of Concept-Phase" generell höher seien, so Baumann weiter.