Zahlungsdienstleister Nets Group und Nexi in Fusionsgesprächen

KOPENHAGEN/MAILAND (dpa-AFX) - Die Zahlungsdienstleister Nets Group und Nexi verhandeln über eine Fusion beider Unternehmen. Wie die dänische Nets Group am Montag mitteilte, sieht eine mögliche Vereinbarung eine Fusion vor, bei der eine Transaktion in Aktien geplant ist. Die Gespräche stünden unter dem Vorbehalt einer 10-tägigen Exklusivitätsfrist, in der es zu einer verbindlichen Vereinbarung kommen kann.

Anfang Oktober war bekannt geworden, dass der italienische Zahlungsdienstleister Nexi seinen heimischen Rivalen SIA schlucken und dadurch einen europäischen Branchenriesen schmieden will./ngu/mne/stk