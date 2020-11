GBPUSD unter Druck, da Lockdown bevorsteht

Das britische Pfund erreichte während der heutigen Sitzung mit 1,2855 den schwächsten Stand seit dem 7. Oktober, nachdem Premierminister Boris Johnson einen neuen einmonatigen Lockdown angekündigt hatte, der am kommenden Donnerstag beginnen soll, nachdem die Zahl der bestätigten Fälle in Großbritannien insgesamt 1 Million überschritten und die durchschnittliche Zahl der neuen täglichen Fälle in der vergangenen Woche bei 20.000 lag. Der Kabinettsbürominister Michael Gove sagte, der einmonatige Lockdown könne weiter ausgedehnt werden, da Großbritannien darum kämpfe, eine zweite Welle der COVID-19-Pandemie einzudämmen, während Finanzminister Rishi Sunak sagte, er hoffe, dass der Lockdown im Dezember aufgehoben werde. Positiv ist zu vermerken, dass die Verhandlungsführer aus Großbritannien und der EU Berichten zufolge einem Fischereiabkommen näher gekommen sind.

GBPUSD: Trotz der anfänglichen negativen Reaktion gelang es dem Paar, die meisten Verluste auszugleichen. Der Kurs prallte von der lokalen Unterstützung bei 1,2855 ab und testet derzeit die 50-Tage-Linie (grüne Linie). Sollte es den Käufern gelingen, diese zu durchbrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 1,30 beschleunigen. Sollte es den Verkäufern jedoch gelingen, die Kontrolle wiederzuerlangen und die oben erwähnte Marke von 1,2855 zu unterschreiten, dann könnte sich die Abwärtsbewegung bis 1,2754 fortsetzen. Quelle: xStation 5



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.