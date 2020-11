Europäische Märkte steigen, DE30 testet 11.750 Punkte

++ Europäische Aktienmärkte steigen am Montag ++ DE30 testet 11.750 Punkte ++ Siemens Healthineers plant, die Produktion von Covid-19-Tests im Geschäftsjahr 2021 hochzufahren ++



Die europäischen Märkte notieren zu Beginn der ereignisreichen Woche höher. Die US-Wahlen, der Zinsentscheid der Fed sowie einige Makroberichte, einschließlich der NFP-Daten für Oktober, werden in dieser Woche eine Schlüsselrolle bei den Marktbewegungen spielen. In der Zwischenzeit verschlechtert sich die Pandemie-Situation weiter und Großbritannien steuert am Donnerstagmorgen auf einen einmonatigen Lockdown zu. An anderer Stelle sagte der deutsche Gesundheitsminister, dass sich die Zahl der deutschen Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in den letzten zwei Wochen mehr als verdreifacht habe.

Der DE30 steigt am Montag, nachdem die Unterstützung bei 11.450 Punkten in der vergangenen Woche erfolgreich verteidigt wurde. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Index auf seinem Tageshoch nahe 11.750 Punkten gehandelt. Der erste größere Widerstand ist im 12.100-Punkte-Bereich zu finden: 200-Tage-Linie und Fibonacci-Retracement von 23,6%. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

Siemens Healthineers (SHL.DE) meldete heute Morgen die Ergebnisse für das 3. Quartal 2020. Der Umsatz ging um 2% im Jahresvergleich zurück. Das Betriebsergebnis ging um 20% im Jahresvergleich auf 626 Millionen Euro zurück, da die Kosten im Geschäftsbereich Diagnostics aufgrund der Entwicklung von Covid-19-Schnelltests sprunghaft anstiegen. Die Zahl lag leicht unter der Prognose. Siemens Healthineers erwartet für das Geschäftsjahr 2021 (von Oktober 2020 bis September 2021) ein Umsatzwachstum von 8%, da das Unternehmen plant, die Produktion von Covid-19-Tests hochzufahren.

Qontigo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse (DB1.DE), hatte heute technische Probleme. Infolgedessen wurde die Eröffnung der Indizes Stoxx Europe 600 und Euro Stoxx 50 um über eine Stunde verzögert. Die Situation wirkte sich nicht auf die Aktien an sich aus, sondern störte den Handel mit Derivaten, die an diese beiden Indizes gebunden sind.

Die Deutsche Wohnen (DWNI.DE) erhielt bei Jefferies eine Heraufstufung. Die Empfehlung für die Aktie wurde von „Neutral" auf „Kaufen" angehoben. Das Kursziel wurde von 42 auf 50 Euro angepasst.

Siemens Healthineers (SHL.DE) eröffnete heute nach der Bekanntgabe der Ergebnisse höher. Im weiteren Verlauf der Börsensitzung verlangsamte die Aktie jedoch ihre Kursgewinne und wird nun in der Nähe des letzten Schlusskurses gehandelt. Die 50-Tage-Linie (grüne Linie) war ein Widerstand, der sich als zu stark erwies. Die Aktie testet derzeit die untere Grenze der jüngsten Handelsspanne. Quelle: xStation 5



