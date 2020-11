Ab heute können Interessenten eine Anleihe von Gecci zeichnen. Das Papier hat ein Volumen von bis zu 8 Millionen Euro. Es wird jährlich mit 6,0 Prozent verzinst. Die Laufzeit liegt bei sieben Jahren. Gezeichnet werden kann die Anleihe außerbörslich bis zum 13. November. Eine Börsennotierung soll am 16. November in Frankfurt erfolgen.Mit dem frischen Geld will Gecci Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen. Man schließt dann mit ...