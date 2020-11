BERENBERG belässt AIXTRON auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analystin Charlotte Friedrichs teilte in einer am Montag vorliegenden Studie nicht den Pessimismus der Anleger, der sich in einem Kurssturz nach der Vorlage der Resultate des LED- und Chipindustrieausrüsters gezeigt habe. Die Expertin fokussiert sich vor allem auf den Auftragseingang, der sich im Rahmen ihrer Erwartungen bewegt habe. Friedrichs betonte zudem, dass Aixtron beim Auftragseingang für dieses Jahr das untere Ende der Zielspanne etwas angehoben hatte./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AIXTRON Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de