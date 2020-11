UBS belässt NOVARTIS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Die Perspektive, was die Kurstreiber bei dem Pharmakonzern für das erste Halbjahr 2021 betreffe, sei besser als es auf den ersten Blick erscheine, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Produktpipeline der Schweizer werde am Markt unterschätzt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Novartis Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de