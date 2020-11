Photon Energy hat in Ungarn sechs Photovoltaik-Kraftwerke fertig gebaut und ans Stromnetz angeschlossen. Die Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 8,5 MWp. Sie stehen in Püspökladany. Die Kleinstadt liegt rund 200 Kilometer östlich von Budapest.Der Umsatz der neuen Kraftwerke soll jährlich bei rund 1,1 Millionen Euro liegen. Damit betreibt Photon Energy derzeit acht Kraftwerke in Püspökladany. Zwei weitere sollen noch in ...