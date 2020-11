Transparentes LKW-Tracking in der Logistik

Hamburg (ots) - Das Hamburger Logistik-Technologie-Unternehmen Cargonexx

(http://www.cargonexx.com) , das Frachtführer mit verladenden Unternehmen aus

der Logistikbranche vernetzt, gibt heute seine Kooperation mit einem der

weltweit führenden Anbieter für Lieferkettentransparenz,

http://www.project44.com , bekannt. Durch die Zusammenarbeit kann Cargonexx

jederzeit den aktuellen Standort der eingesetzten LKW einsehen. Die Carrier

müssen dadurch nicht mehr selbst die geschätzte Ankunftszeit angeben.



Durch die Integration der Advanced Visibility Platform(TM) von project44 ist es

Cargonexx ab sofort möglich, eine kontinuierlich aktualisierte geschätzte

Ankunftszeit des LKW digital an ihre Nutzer zu übermitteln. Für die Dauer der

Transportdurchführung wird die voraussichtliche Ankunftszeit des Carriers

kontinuierlich und automatisiert in das Cargonexx-System übertragen. Zukünftig

werden Auftraggeber mittels GPS-Tracking ihre Fracht genau verfolgen können.

Beauftragte Carrier müssen so nicht mehr telefonisch oder schriftlich

kontaktiert werden und Unternehmen können die geschätzte Ankunftszeit jederzeit

auf der Cargonexx-Plattform einsehen.