Das Prinzip von ConCEPT Choose: Der Arbeitgeber stellt in der bKV jedem seinerMitarbeiter ein Gesundheitsbudget von bis zu 1.200 Euro zur Verfügung. JederMitarbeiter bestimmt individuell, welche Leistungen er innerhalb dieses Budgetsund der versicherten Leistungen - ambulant, stationär oder beim Zahnarzt - inAnspruch nehmen möchte. Dr. Helmut Hofmeier: "Damit bieten Arbeitgeber immer denrichtigen Schutz und machen Vermittler immer das richtige Angebot."Das Unternehmen wählt bei ConCEPT Choose ein jährliches Gesundheitsbudget fürdie Beschäftigten aus: 400, 800 oder 1.200 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. DasProdukt ist arbeitgeberfinanziert. Die Arbeitnehmer können dieZusatzversicherung auch bei Ausscheiden oder im Ruhestand privat fortsetzen. DerArbeitgeber kann zudem den Familienangehörigen den Zugang zurarbeitnehmerfinanzierten bKV öffnen. Für beide Gruppen gelten die gleichenLeistungen wie für Mitarbeiter.Einmalig im Markt: Mitarbeiter können Budget weiter ausbauenEine absolute Innovation im Markt: Werden in einem Jahr keine Leistungen inAnspruch genommen, können Arbeitnehmer jeweils 10 Prozent ihres Grundbudgetsüber fünf Jahre lang ansparen. In der Spitze können sie dann auf ein Budget vonmaximal 1.800 Euro kommen. "Gerade bei größeren Behandlungen wie bei Zahnersatzkann dies sinnvoll sein", erläutert Dr. Hofmeier.Breites und flexibles LeistungsspektrumArbeitnehmer sichern sich mit dem Budget eine große Bandbreite an Leistungen.Dazu gehören:- Ambulant: Sehhilfen und refraktive Chirurgie, Heilpraktikerleistungen imRahmen der GebüH und zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen, wie zum BeispielGlaukom-Früherkennung oder Prostata-Vorsorge.- Stationär: 150 Euro ab dem 5. Tag bei Krankenhausaufenthalten.- Beim Zahnarzt: Professionelle Zahnreinigung, Zahnersatz, Implantate oder die