Mutares meldet am Montag den Abschluss der Übernahme des deutschen Metallurgie Geschäfts von Nexans. „Das Unternehmen mit Produktionsstandorten in Bramsche und Neunburg, Deutschland, firmiert nun unter dem Namen Lacroix + Kress GmbH”, so das Münchener Beteiligungs-Unternehmen. Man erwartet aus dem Zukauf für das bestehende Portfoliounternehmen Plati signifikante segmentübergreifende Synergien. Dies solle Wachstum und ...