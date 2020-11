× Artikel versenden

3 Banken-Generali-Fondsjournal: Ob Biden oder Trump? Stimulus und tiefe Zinsen!

In der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals (November 2020) lesen Sie, welche Anlegerfragen aktuell an das 3 Banken-Generali Team gerichtet werden und mit welchen Überlegungen die Fondsgesellschaften in die US-Präsidentenwahl 2020 geht.





