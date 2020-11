GAC MOTOR als Champion der J.D. Power Initial Quality Study für die chinesische Marke für acht aufeinander folgende Jahre anerkannt

GUANGZHOU, China, 2. November 2020 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte J.D. Power seinen Bericht über die China Initial Quality Study (IQS) 2020, und als die Drittpartei-Erhebungsbehörde bietet sie den Kunden eine zuverlässige Referenz für den Autokauf. In diesem Bericht wird GAC MOTOR acht Jahre lang in Folge als Markenchampion in China ausgezeichnet, wobei das SUV-Modell GS3 und das MPV-Modell GN6 in ihren Segmenten jeweils den ersten und zweiten Platz belegten.

Als eine der professionellsten und maßgebenden Institutionen für Verbraucherforschung und Marktforschung ist J.D. Power für seine Unabhängigkeit und Objektivität bekannt. Die 2020 China Initial Quality Study (IQS) deckt 241 Modelle von 57 Marken ab, identifiziert 218 Probleme der Anfangsqualität und erfasst 32.536 Rückmeldungen von Benutzern, die das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Marke demonstrieren.