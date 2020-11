Deka bietet mit Deka-Nachhaltigkeit Einkommens-Strategie neuen nachhaltigen Mischfonds an

Bei der Auswahl der Wertpapiere wendet das Fondsmanagement zusätzlich einen zweistufigen Nachhaltigkeitsfilter an. Dabei werden im ersten Schritt alle Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen, die gegen elementare Nachhaltigkeitskriterien verstoßen. Dazu zählen Unternehmen, die überwiegend Waffen oder Rüstungsgüter produzieren, Atomenergie erzeugen, gefährliche Chemikalien oder gentechnisch verändertes Saatgut herstellen, Glücksspiel fördern oder Alkohol und Tabak anbieten.

Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Trends entwickelt. Die Deka bietet Anlegern, die ihre Kapitalanlage nachhaltig ausrichten wollen, eine umfassende Palette an Fonds an, die reine Aktien- und Renteninvestments ebenso umfasst wie Mischfonds, vermögensverwaltende Fonds oder ETFs.