5 Szenarien für US-Aktien nach der Wahl

1. Joe Biden gewinnt die Wahl und im Kongress haben die Demokraten die Mehrheit

Wenn Biden der nächste Präsident wird und der Kongress eine demokratische Mehrheit hat, werden wir wahrscheinlich als erstes einen Ausverkauf erleben. Kurzfristig könnten die Märkte aufgrund möglicher Körperschaftssteuererhöhungen einen Sturzflug machen. Bestimmte Sektoren, wie die Pharma- oder die Big-Tech-Branche, könnten ebenfalls mit zusätzlicher Regulierung konfrontiert werden. Bidens Nachhaltigkeits-Ansatz könnte sich im Laufe der Zeit jedoch als erfolgreich erweisen. Sein Plan zu einem nachhaltigen Übergang der US-Wirtschaft würde den erneuerbaren Sektoren Auftrieb geben und neue Märkte und Arbeitsplätze schaffen. Biden will seine Haltung zum ‚Green Deal‘ der EU einbringen und die Herangehensweise der USA an Nachhaltigkeit und Umwelt revolutionieren. Die allgemeine Idee ist klar: Er will eine moderne, nachhaltige Infrastruktur und eine gerechte, saubere Energiezukunft schaffen. Bis 2050 will er die Abhängigkeit Amerikas von fossilen Brennstoffen schließlich ganz auslaufen lassen.

2. Joe Biden gewinnt die Wahl und im Kongress haben die Republikaner die Mehrheit