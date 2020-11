WTI-Rohöl fällt unter 35 USD - Lockdowns belasten Preise

Anzeige

London 02.11.2020 - Die Ölpreise liegen zum Wochenauftakt wieder deutlich unter Druck. Die Marktteilnehmer fürchten die wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns, während Libyen und der Irak die Förderung wieder steigern.



Die Pandemie hat die Regierungen in Berlin und Paris zu neuen Lockdowns gezwungen. Auch in London und Wien wurden weitere Einschränkungen beschlossen. Die Marktteilnehmer leiten hieraus deutlich höhere Risiken für die Nachfrageentwicklung bei Rohöl ab, was sich deutlich in den Preisen niederschlägt.