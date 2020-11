München (ots) -



- Zusätzliche Belastung von acht Euro für Musterhaushalt (20.000 kWh Verbrauch

p. a.)

- Große regionale Unterschiede: Höchster Anstieg in Berlin

- Mehrbelastung durch CO2-Bepreisung ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für Gas



Die Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2021 im bundesweiten

Durchschnitt leicht um zwei Prozent. Sie machen etwa ein Viertel des Gaspreises

(https://www.check24.de/gas/gaspreise/) für Endkunden aus. 2020 zahlte ein

Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Schnitt 374 Euro für die

Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 382 Euro sein.*)





Die größten Steigerungen gibt in der Bundeshauptstadt. Verbraucher aus Berlinwerden 2021 acht Prozent mehr zahlen. In Bremen, Hamburg und dem Saarland sinkendie Kosten für die Netznutzung dagegen leicht."Die leicht steigenden Netznutzungsentgelte deuten auf höhere Gaspreise imkommenden Jahr hin", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24."Bei steigenden Preisen sollten Verbraucher selbst aktiv werden und denGasversorger wechseln."Netznutzungsentgelte für Gas 2021 in Mecklenburg-Vorpommern am teuerstenEin Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 20.000 kWh zahlt imbundesweiten Durchschnitt im kommenden Jahr 382 Euro für die Netznutzung.Deutlich höher fallen die Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern (Ø 467 Euro), imSaarland (Ø 443 Euro) und in Sachsen-Anhalt (Ø 442 Euro) aus. Die niedrigstenNetznutzungsentgelte zahlen im kommenden Jahr Berliner mit durchschnittlich 318Euro.Mehrbelastung durch CO2-Bepreisung ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für GasAb Januar 2021 kommen wieder höhere Energiepreise auf Verbraucher zu. Dannwerden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. EinMusterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch wird dann um 119 Euro pro Jahrzusätzlich belastet."Durch die CO2-Bepreisung werden Verbraucher im kommenden Jahr beim Gaspreisdeutlich belastet" , sagt Lasse Schmid. "Bei 20.000 kWh Verbrauch müssenHaushalte mit Gasheizung knapp 120 Euro Mehrkosten pro Jahr einplanen."Bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro je Tonne. Die Mehrkostenliegen dann bei 262 Euro (Gas) jährlich.Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im JahrDie Tarife der alternativen Gasanbieter(https://www.check24.de/gas/gasanbieter/) unterschreiten die allgemeinePreisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zusinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einerTochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und