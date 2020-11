Düsseldorf (ots) -



- StepStone hat 128.000 Gehaltsdaten und Lebenshaltungskosten in 395 Stadt- und

Landkreisen auf Basis des StepStone Lebenskostenrechners

(https://www.stepstone.de/lebenshaltungskosten.html) analysiert.

- Im Ruhrgebiet bleibt Arbeitnehmern besonders viel vom Gehalt übrig.

- Großzügige Gehälter bei niedrigen Mieten machen Standorte abseits der

Trend-Metropolen finanziell attraktiv.

- Holzminden liegt im Kostencheck insgesamt vorne.



Wie viel Geld am Ende eines Monats übrig bleibt, hängt nicht allein vom Gehalt

ab. Entscheidend ist, wo man wohnt. Das zeigt eine Analyse von StepStone. Die

Online-Jobplattform hat dafür 128.000 Gehälter ins Verhältnis zu den

Lebenshaltungskosten in 395 Stadt- und Landkreisen in Deutschland gesetzt.

Berücksichtigt wurden die Mietkosten sowie weitere Lebenshaltungskosten für

Transport, Nahrungsmittel und Freizeitaktivitäten. Die Beispielrechnung zeigt,

dass je nach Wohnort im Extremfall monatlich bis zu 1.600 Euro mehr oder weniger

im Portemonnaie übrig bleiben als in anderen.









Besonders im Ruhrgebiet lässt es sich finanziell gut leben: Essen, Duisburg und

Dortmund sind unter den Top 5 der deutschen Metropolen, in denen das Verhältnis

zwischen Gehalt und Lebenshaltungskosten am besten ist. "Das gesamte Ruhrgebiet

gilt als starke Wirtschaftsregion, in der Big Player wie RWE,

Aldi angesiedelt sind und für ein relativ hohes Gehaltsniveau der Arbeitnehmer

sorgen, mit denen die Lebenshaltungskosten gut bestritten werden können", sagt

Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei StepStone. Der große Gewinner

unter allen deutschen Großstädten ist Essen: Wer hier wohnt und arbeitet, hat am

Ende des Monats der Rechnung zufolge am meisten Geld übrig, nämlich mit rund

1.280 Euro etwa 41 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Nettogehalts -

rund fünfmal mehr als ein Arbeitnehmer in München, der teuersten Großstadt

Deutschlands. Grund für die vollen Portemonnaies der Essener sind vor allem die

verhältnismäßig günstigen Mieten. Aber auch für Verpflegung geben Essener

durchschnittlich ein Viertel weniger aus als Münchener. Wer im Süden

Deutschlands wohnen möchte, zahlt generell einen hohen Preis dafür. Denn auch im

Münchener Umland sind die Ausgaben für eine Wohnung verhältnismäßig hoch. Wer

auf Jobsuche im Süden Deutschlands ist, könnte Nürnberg in die engere Wahl

nehmen: Dort bleibt den Arbeitnehmern rund 470 Euro mehr im Monat übrig als

beispielsweise in München.



Trend-Metropolen finanziell unattraktiv



Gehalt und Lebenshaltungskosten stehen auch in Berlin in einem ungünstigen

Verhältnis: Arbeitnehmern bleibt in der Hauptstadt im Schnitt monatlich nur 250 Seite 2 ► Seite 1 von 2



