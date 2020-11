Olympus annonce l'acquisition de FH ORTHO, société internationale d'orthopédie en France

Élargir son domaine de chirurgie mini-invasive en renforçant l'activité orthopédique

Tokyo, Japon & Hambourg, Allemagne--(Newsfile Corp. - 2 novembre 2020) - Olympus Corporation (Director, Representative Executive Officer, President et CEO: Yasuo Takeuchi) a annoncé aujourd'hui avoir acquis FH ORTHO SAS, une société internationale de produits orthopédiques dont le siège est à Heimsbrunn, en France, à la suite de la conclusion d'un accord définitif que les deux sociétés avaient initié à l'été 2020. Cette acquisition souligne l'engagement d'Olympus de se développer dans le domaine en pleine croissance de la chirurgie orthopédique mini-invasive (MIS) à la fois de manière organique et inorganique. L'objectif global est de développer des solutions innovantes qui améliorent les résultats cliniques, réduisent globalement les coûts et améliorent la qualité de vie des patients.

En acquérant FH ORTHO, Olympus s'appuiera sur son portefeuille de solutions innovantes et axées sur le patient actuellement utilisées dans les procédures MIS pour la réparation des ligaments du genou, la chirurgie du pied et de la cheville, de l'épaule et des traumatismes.

Olympus est déjà actif dans le domaine de l'orthopédie au Japon, où la joint-venture Olympus- Terumo Biomaterials Corp. distribue des produits tels que des substituts osseux et des plaques et vis pour ostéotomie tibiale élevée (HTO). Olympus a également développé le dispositif en chirurgie arthroscopique avec des technologies à ultrasons pour permettre une coupe plus précise et plus sûre des tissus osseux.

Cette acquisition de FH Ortho renforcera les canaux de vente du groupe Olympus en lui permettant d'étendre la distribution des produits orthopédiques d'Olympus via les canaux de distribution existants de FH ORTHO, ainsi que de vendre certains des produits clés de FH ORTHO au Japon.