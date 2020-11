PVA TePla baut die Aktivitäten mit einer neuen Kooperation aus. Man habe im Bereich des Technologiefeldes Siliziumkarbid eine Zusammenarbeit mit der französischen MPA Industrie SA in Saint Jean Bonnefonds vereinbart, meldet das Unternehmen aus Wettenberg am Montag. Zugleich hat sich PVA TePla mit einem Minderheitsanteil an dem Partner-Unternehmen beteiligt.„Mit dieser Zusammenarbeit wird das Knowhow in der Prozesstechnik von ...