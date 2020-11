Union Investment Aktien-Chef Gärtner: "2021 wird für die Autobranche zum Schlüsseljahr"

Die Antwort: Es eröffnen sich Chancen. Denn Europa setzt auf nachhaltige Mobilität und will die Emissionsziele verschärfen. Den heimischen Autobauern spielt dies in die Karten. Sie stehen kurz vor einer Modelloffensive im Segment für Elektroautos. In der Börsenbewertung wird dies bislang noch kaum honoriert.

Klar ist, dass die traditionellen Hersteller den Umbau zu einer ganz auf Elektromobilität ausgerichteten Produktpalette erst noch schaffen müssen. Die großen Automobilkonzerne sind schwerfällige Tanklaster, die nur langsam ihre Richtung ändern können. Der Umbau zur Elektromobilität kann gelingen, wenn er mit deutlichen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen seitens der Autohersteller verbunden ist. Das ist nachvollziehbar: Wer Elektroautos verkauft, fährt zunächst eine geringere Marge ein als beispielsweise mit einem Premiummodell mit Verbrennungsmotor. Die Marge erwirtschaftet der Hersteller auch nur dann, wenn ausreichend große Stückzahlen produziert und verkauft werden. Für die Umsetzung der zahlreichen Umbaumaßnahmen brauchen die Konzerne Zeit.

Solide Bilanzen helfen bei der Transformation