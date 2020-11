Aviva Investors veröffentlicht Real Assets Studie 2020 | Institutionelle Anleger erhöhen weiter Anlagen in Real Assets

Die Studie basiert auf den Antworten von über 1.000 Entscheidungsträgern bei Versicherern und Pensionsfonds mit einem verwalteten Vermögen von 2 Billionen Euro. Wesentliche Erkenntnis: 49 Prozent der Versicherer und 37 Prozent der Pensionsfonds rechnen mit einer Erhöhung ihrer Allokation in Anlagestrategien für Real Assets.

Auf die Frage, in welchen Real Assets-Märkten die Befragten eine Erhöhung ihrer Allokation in den nächsten zwölf Monaten planen, gaben sowohl Versicherer als auch Pensionsfonds (54 Prozent bzw. 45 Prozent) langfristiges Einkommen aus Immobilien als bevorzugte Anlageklasse an. Darüber hinaus betonten die Versicherer den Wunsch, ihr Engagement bei Anleihestrategien zu erhöhen, wobei auf Infrastrukturanleihen 48 Prozent, Immobilienanleihen 46 Prozent und Anleihen von Privatunternehmen 46 Prozent entfallen. Insgesamt ergeben sich demnach für alle Assetklassen höhere Investitionen. Pensionsfonds vertraten eine ähnliche Ansicht und erwarteten eine Ausweitung ihrer Investments in Immobilienanleihen (39 Prozent), Private Corporate Debt (39 Prozent) sowie Infrastrukturanleihen (37 Prozent).

Mark Versey, Chief Investment Officer, Real Assets bei Aviva Investors, sagt: