123 Fälle von Schweinepest nachgewiesen - Zaunbau in Frankfurt

POTSDAM (dpa-AFX) - Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) soll auch in Frankfurt (Oder) an der Grenze zu Polen ein fester Wildschutzzaun errichtet werden. Dafür sei die Tierseuchen-Allgemeinverfügung entsprechend ergänzt worden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Mit dem Bau des etwa 10 bis 12 Kilometer langen Zauns solle in Kürze begonnen werden. In den südlicheren Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße wird bereits intensiv am Zaunbau an der deutsch-polnischen Grenze gearbeitet.

Das Landesgesundheitsministerium meldete am Montag 7 weitere ASP-Fälle. Damit habe sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf in Brandenburg 123 erhöht.