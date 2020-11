---------------------------------------------------------------------------

SURTECO GROUP SE: Schürfeld-Gruppe erhöht Beteiligung an der SURTECO GROUP SE



Buttenwiesen, 2. November 2020



Die Schürfeld Gruppe, Hamburg, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft erhöhen werde. Sie hat ferner mitgeteilt, dass sie über die PKG Schürfeld GmbH bereits heute ca. 4,6% der Aktien an der SURTECO GROUP SE halte. Die PKG Schürfeld GmbH habe heute einen Vertrag über den Erwerb einer weiteren Beteiligung an der SURTECO GROUP SE in Höhe von ca.15,7% des Grundkapitals abgeschlossen, der im Januar 2021 vollzogen werden solle. Mit Vollzug des Kaufvertrags werde sich die Beteiligung an der PKG Schürfeld GmbH an der SURTECO GROUP SE auf insgesamt ca. 20,34% erhöhen. Verkäuferin der Aktien sei die Klöpfer & Königer Management GmbH, Garching. Diese hatte ihre Mitgliedschaft im Aktionärspool SURTECO zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gekündigt (vgl. unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 6. Oktober 2020). Der Vollzug des Kaufvertrages erfolge, so die Mitteilung der Schürfeld-Gruppe, voraussichtlich Anfang Januar 2021. Er stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen Kartellfreigaben.



Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

+49 (0)8274 9988-508



Sprache: Deutsch

Unternehmen: SURTECO GROUP SE

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2

86647 Buttenwiesen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8274 99 88-0

Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05

E-Mail: ir@surteco-group.com

Internet: www.surteco-group.com

ISIN: DE0005176903

WKN: 517 690

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1144724



