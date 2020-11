DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SURTECO GROUP SE: Schürfeld-Gruppe erhöht Beteiligung an der SURTECO GROUP SE



02.11.2020 / 15:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SURTECO GROUP SE: Schürfeld-Gruppe erhöht Beteiligung an der SURTECO GROUP SE Buttenwiesen, 2. November 2020



Die Schürfeld Gruppe, Hamburg, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft erhöhen werde. Sie hat ferner mitgeteilt, dass sie über die PKG Schürfeld GmbH bereits heute ca. 4,6% der Aktien an der SURTECO GROUP SE halte. Die PKG Schürfeld GmbH habe heute einen Vertrag über den Erwerb einer weiteren Beteiligung an der SURTECO GROUP SE in Höhe von ca.15,7% des Grundkapitals abgeschlossen, der im Januar 2021 vollzogen werden solle. Mit Vollzug des Kaufvertrags werde sich die Beteiligung an der PKG Schürfeld GmbH an der SURTECO GROUP SE auf insgesamt ca. 20,34% erhöhen. Verkäuferin der Aktien sei die Klöpfer & Königer Management GmbH, Garching. Diese hatte ihre Mitgliedschaft im Aktionärspool SURTECO zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gekündigt (vgl. unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 6. Oktober 2020). Der Vollzug des Kaufvertrages erfolge, so die Mitteilung der Schürfeld-Gruppe, voraussichtlich Anfang Januar 2021. Er stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen Kartellfreigaben.