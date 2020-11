Anlass der Studie: 9M-Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 02.11.2020

Kursziel: EUR26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.11.2020 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 21,20 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2020 entsprachen unseren Erwartungen. Der Umsatz ging mit EUR158,1 Mio. um 1% zurück (FBe: EUR156,9 Mio.; 9M/19: EUR159,7 Mio.), während das EBIT um 15,3% auf EUR8,9 Mio. zurückging (FBe: EUR8,6 Mio.; 9M/19: EUR10,5 Mio.). Der Auftragseingang war mit EUR178 Mio. um 2,2% niedriger als in der Vorjahresperiode (9M/19: EUR182 Mio.). Im Geschäftsbericht Mitte März, d.h. zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie, ging die PSI von einem leichten Umsatzrückgang im Jahr 2020 und einem Rückgang des EBIT um 20% gegenüber 2019 aus. Das EBIT in den ersten neun Monaten war geschwächt durch die Auswirkungen negativer Währungseffekte (hauptsächlich die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro) sowie die Rückstellungen für Personalangelegenheiten und Zahlungsrisiken. Aus den Gesprächen mit dem Management schließen wir, dass das EBIT 9M/20 ohne diese Effekte über dem Vorjahreswert gelegen hätte. Der gemeldete Rückgang des 9M/20-EBITs lag deutlich unter 20%. Angesichts des erneuten Lockdowns in Deutschland hat das Management jedoch beschlossen, die März-Guidance nicht zu ändern, obwohl 'der gegenwärtige Geschäftsverlauf auf eine bessere Entwicklung hindeutet'. Trotz des zweiten Lockdowns in Deutschland halten wir es für unwahrscheinlich, dass Währungs-/ Rückstellungseffekte im Q4/20 so belastend sein werden wie in den ersten drei Quartalen des Jahres, und prognostizieren nun einen Rückgang des EBITs für das Gesamtjahr 2020 um 10% auf EUR15,4 Mio. (zuvor: 20% auf EUR13,7 Mio.). Wir haben unser Kursziel von EUR21,20 auf EUR26,00 angehoben, um sowohl die Anpassung unserer Prognosen für 2020 nach oben widerzuspiegeln als auch höhere Umsatzwachstumsprognosen für die Folgejahre angesichts der Ankündigung der Bundesregierung in diesem Sommer von EUR40 Mrd. für klimabezogene Investitionen und anderer kürzlich angekündigten internationalen Green Recovery-Pakete. Aufgrund des starken Aktienkursanstiegs in den letzten Monaten stufen wir die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herab.