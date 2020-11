Brigadier bohrt zwei weitere um 23 m versetzte Bohrlöcher und durchschneidet Erzgang der hochgradigen historischen Goldmine

Vancouver (British Columbia), 2. November 2020 - Brigadier Gold Limited (TSX-V: BRG, FWB: B7LM, USA: BGADF) („Brigadier“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten fünf Diamantbohrlöcher eines 40 Bohrlöcher auf 5.000 Metern umfassenden Programms in seinem Konzessionsgebiet Picachos („Picachos“) den Erzgang San Agustín 180 Meter unter der Oberfläche durchschnitten haben. Der Kern der Bohrlöcher BRG-001 bis BRG-005 ist bei SGS Labs in Durango eingetroffen. Die Analyseergebnisse werden nach dem Abschluss der Analysearbeiten veröffentlicht.

Das 3.954 Hektar große Gold-Silber-Konzessionsgebiet Picachos befindet sich im Zentrum der historischen nationalen Mineralreserve Viva Zapata im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa und weist 46 Erzgänge auf, einschließlich San Agustín. Die Mine San Agustín war Gegenstand von Untertage-Schlitzprobennahmen durch einen früheren Betreiber, die einen Durchschnittsgehalt von 81,22 Gramm Gold und 73,36 Gramm Silber pro Tonne auf 1,2 Metern ergaben (Pressemitteilung von Thunderbird Projects vom 18. Juni 1997). An der Basis eines Förderschachtes wurden Werte von 185 Gramm Gold pro Tonne durchschnitten (Probe HBM-73175).

Die Bohrlöcher BRG-004 und -005 wurden unterhalb des südwestlichen Teils eines historischen Explorationsstollens gebohrt, der vom Stollen El Carrito aus zugänglich ist. Die Untertage-Gesteinssplitter-Schlitzprobe BRG-120613 von diesem Stollen ergab im Labor von SGS ein Ergebnis von 8,02 Gramm Gold pro Tonne, 63 Gramm Silber pro Tonne, 446 Teile Kupfer pro Million, 0,3 Prozent Blei und 0,5 Prozent Zink auf einem Meter. Die historische Untertage-Gesteinssplitter-Schlitzprobe MCA-29887 von der Abbauebene 646 enthielt 125,52 Gramm Gold und 76 Gramm Silber pro Tonne auf 1,5 Metern.

Bohrloch BRG-004 weist einen Winkel von minus 46 Grad in Richtung Südosten (Azimut von 112 Grad) auf und erprobte den Erzgang San-Agustín 16 Meter unterhalb von MCA-29887. Anomales Silber, dass voraussichtlich mit Gold übereinstimmt, wurde mit einem Niton FXL-RFA-Tisch-Analysegerät an mehreren Stellen im Bohrloch identifiziert. Die RFA-Silberanomalie in Zusammenhang mit dem Erzgang San Agustín erreicht einen Spitzenwert von 86 Teilen Silber pro Million und kommt zwischen 63 und 76 Metern in Bohrloch BRG-004 vor.