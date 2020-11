Spritpreise im Oktober weiter auf Talfahrt / Benzin und Diesel günstiger als im Vormonat / Oktober für Dieselfahrer bislang günstigster Tankmonat des Jahres (FOTO)

München (ots) - Der Preisrückgang an den Zapfsäulen in Deutschland hat sich imOktober fortgesetzt. Wie die monatliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise inDeutschland zeigt, mussten die Autofahrer im Monatsmittel 1,228 Euro für einenLiter Super E10 bezahlen - das ist ein Minus von 1,7 Cent im Vergleich zumSeptember. Ein leichter Rückgang ist auch bei Diesel zu verzeichnen: Ein Literkostete im abgelaufenen Monat im Schnitt 1,042 Euro, das waren 0,7 Cent wenigerals im Vormonat. Damit war der Oktober für Dieselfahrer der bislang günstigsteTankmonat des Jahres.Teuerster Tag zum Tanken war bei Benzin der Monatserste. 1,250 Euro mussten dieVerbraucher damals für einen Liter E10 bezahlen. Ganz anders am letzten Tag desMonats Oktober, der mit einem Tagesmittel von 1,182 Euro der günstigste Tag desMonats war.

Dieselfahrer mussten 1,053 Euro am 18. Oktober die Höchstpreise im Oktoberbezahlen, zum Monatsende am 30. Oktober waren auch hier die Preise mit 1,024 aufihrem Tiefststand.Der ADAC führt die gesunkenen Spritpreise insbesondere auf niedrigereRohölnotierungen zurück. Kostete ein Barrel der Sorte Brent in der erstenOktoberhälfte noch zwischen rund 40 und 42 Dollar, waren es am Monatsende nurnoch gut 37 Dollar.Generell sollten Autofahrer laut ADAC vor dem Tanken die Spritpreisevergleichen. Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenenTankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld. Laut Club ist Tanken in derRegel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. Unkomplizierte und schnelle Hilfebietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken