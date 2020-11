Ölkonzern Equinor will bis 2050 klimaneutral werden

OSLO (dpa-AFX) - Der norwegische Erdölkonzern Equinor will bis 2050 ein klimaneutrales Energieunternehmen werden. Dieses Ziel umfasse die Emissionen aus der Produktion sowie den Energieverbrauch, teilte das Unternehmen am Montag am ersten Arbeitstag des neuen Firmenchefs Anders Opedal an der Equinor-Spitze mit. Eine aktualisierte Strategie dazu soll im Juni 2021 vorgestellt werden.

Klimaneutralität muss nicht heißen, dass ein Unternehmen keine klimaschädlichen Gase mehr ausstößt. Vielmehr bedeutet der Begriff, dass der Ausstoß von Treibhausgasen vermieden oder durch Speicherung oder Kompensation neutralisiert wird.