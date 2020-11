Robo-Advisor versprechen zu kleinen Kosten eine sinnvolle Aufteilung und Verwaltung des privaten Vermögens. Welche Unterschiede gibt es zwischen Quirion, Scalable Capital und Solidvest?

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren zunehmend auch die Anlageberatung erfasst: Der Markt für digitale Vermögensverwaltungen, sogenannte Robo-Advisor, ist deutlich gewachsen: Während weltweit 2017 noch rund 263 Milliarden Euro auf diese Weise investiert waren, stieg die Summe bis September 2020 auf 874 Milliarden – Prognosen zufolge weiter steigend. Hinter diesen Systemen verbirgt sich in der Regel ein Algorithmus, der Empfehlungen zur Vermögensverteilung erarbeitet und sie – je nach Anbieter – direkt umsetzt.

Robo-Advisor versprechen ihren Kunden mit geringen Anlagebeträgen und niedrigen Kosten Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung. Wie funktionieren die Robos, wie unterscheiden sich die Angebote und wie haben sie sich in der Corona-Krise geschlagen?

Der Corona-Krise konnten sich auch Robo-Advisor nicht entziehen und mussten wie die meisten Anleger Verluste verbuchen – einige mehr, andere weniger. Sie konnten aber auch von der folgenden rasanten Markterholung profitieren.

So funtkionieren Robo-Advisor

Die Anbieter digitaler Vermögensverwaltung setzen auf automatisierte Prozesse. Das gilt bei der Kundenansprache, zum Teil aber auch bei der Depotsteuerung. Da die Robos häufig auf preiswerte ETFs setzen, sind ihre Gebühren relativ gering. Es gilt jedoch zu beachten: Die Branche ist noch sehr jung und die Anbieter müssen erst beweisen, dass sie langfristig gute Anlageergebnisse erzielen können.

Bevor es mit dem digitalen Investieren losgeht, wird zunächst ein Anlegerprofil erstellt. Dafür müssen Neukunden Fragen unter anderem zu Risikoneigung, Anlagezielen und Anlagehorizont beantworten. Mit Hilfe komplexer Algorithmen wird anschließend das Risikoprofil errechnet. Für jedes gibt es eine passende Strategie, die eine strategische Asset-Allokation sowie die entsprechenden Anlageprodukte umfasst. Die konkreten Ansätze unterscheiden sich je nach Anbieter.

Auf die Details kommt es an

Die meisten der digitalen Vermögensverwalter steuern das Risiko über dynamische Modelle auf Grundlage von Volatilitätskennzahlen, also Daten zur Schwankungsbreite. Im Detail gibt es jedoch Unterschiede.

Der Anbieter Scalable Capital beispielsweise bietet „insgesamt 23 Risikokategorien im Value-at-Risk-Modell (VaR) und 21 Risikokategorien in den ESG-Strategien“ an, erklärt Jacob Hetzel, Head of Corporate Communications & Distribution. Beim VaR handelt es sich um eine Risikokennzahl. Das Risikoprofil wird anhand des Anlageziels, der finanziellen Situation sowie der individuellen Risikotoleranz ermittelt. „Auf diese Weise erstellen wir für jeden Kunden ein individuell angepasstes und global diversifiziertes ETF-Portfolio“, erläutert Hetzel.