FUCHS übernimmt US-amerikanischen Hersteller von Hochleistungs-Silikonschmierstoffen Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat PolySi Technologies Incorporated übernommen, ein innovatives, führendes Unternehmen im Bereich der Formulierung und Herstellung von Silikonschmierstoffen mit Sitz in Sanford, North Carolina (USA). Die FUCHS-Gruppe erweitert damit ihr Portfolio an Spezialschmierstoffen, das maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte umfasst, und schafft zugleich neue Möglichkeiten, viele anspruchsvolle Anwendungen zu bedienen.

"Seit 25 Jahren arbeiten wir bei PolySi eng mit unseren Kunden zusammen, um Spitzenprodukte zu entwickeln, die jeder Herausforderung beim Schmieren gewachsen sind. Von unserem beratenden Ansatz bei der Formulierung von Fetten profitieren Kunden aus vielen verschiedenen Industriezweigen wie der Automobil-, der Elektro-, der Installations- oder der Medizinbranche. Unter dem Dach von FUCHS werden wir die Absatzreichweite unserer Produkte dank des Vertriebs- und Händlernetzes von FUCHS weiter ausbauen können", so Chuck Leuth, Präsident von PolySi.



"Mithilfe von PolySi können wir unser Produkt- und Verpackungsangebot auf Märkten platzieren, in denen Silikontechnologie eingesetzt wird. Die Kernkompetenzen von PolySi liegen in der Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte und ihrem beratungsorientierten Vertriebsansatz - eine ideale Ergänzung unseres Wertversprechens an unsere Kunden, ganzheitliche Schmierstofflösungen zu liefern", fügt Keith Brewer, Präsident und CEO von FUCHS LUBRICANTS CO., USA, hinzu.

PolySi beschäftigt 21 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 9 Mio USD (etwa 7,6 Mio EUR), vorrangig in Nordamerika.

Im Jahr 2019 erzielte die FUCHS-Gruppe einen Umsatz von 2.572 Mio EUR und beschäftigte 5.627 Mitarbeiter. FUCHS LUBRICANTS CO. (USA) erzielte einen Umsatz von 294 Mio EUR und beschäftigte 478 Mitarbeiter.