Mehr Ökosiegel, weniger Einwegartikel aus Plastik, Zusammenarbeit mit Plan International / Dänische Interiorkette Søstrene Grene veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Aarhus (ots) - Seit 2016 hat die dänische Lifestyle-Marke Søstrene Grene ihre

Expansion in Deutschland konsequent vorangetrieben. Bei allen

Wachstums-Ambitionen hat das Thema Nachhaltigkeit für das Familienunternehmen

stets Priorität. Nun hat Søstrene Grene seinen ersten CSR-Report veröffentlicht

und gewährt transparent Einblicke in seine Nachhaltigkeits-Initiativen und

-Ziele.



Søstrene Grene in Deutschland: eine Erfolgsgeschichte





Im Sommer 2016 eröffnete die dänische Interiorkette ihren ersten deutschen Storein Hamburg. Seither erobert die Marke die Interior-Herzen der Republik und hatsich fest in Deutschland etabliert. Mittlerweile gibt es 52 Stores im ganzenLand, damit ist Deutschland der zweitgrößte Markt von Søstrene Grene außerhalbDänemarks.Mit mehr als 3,8 Millionen Followern in den Sozialen Medien UND mehr als 240Stores in 15 Ländern ist Søstrene Grene in ganz Europa zu einem Begriffgeworden. Die Stores sind bei den Kunden überaus beliebt - dank ihrer charmantverwinkelten Gänge und ihrem Angebot an skandinavischem Interior Design,Kleinmöbeln, Hobby- und DIY-Artikeln, Küchenzubehör, Spielzeug und weiterenProduktkategorien. In diesem Jahr hat das Unternehmen die Expansion mit demLaunch von Onlineshops in Dänemark und Deutschland weiter vorangetrieben;weitere sind in Planung.Teil der UnternehmensstrategieBereits seit den Anfängen im Jahr 1973 hat Nachhaltigkeit bei Søstrene Greneeinen sehr hohen Stellenwert. Sie ist Teil der Unternehmensstrategie und fest inden Grundmanifesten des Unternehmens verankert. Verantwortung wollen die Dänendabei nicht nur auf globaler, sondern auch auf lokaler Ebene übernehmen."Bei Søstrene Grene möchten wir unseren Kund*innen ein einzigartigesEinkaufserlebnis bieten. Es soll aber immer auch ein Erlebnis sein, bei dem siesich wohl, sicher und geborgen fühlen", erklärt CEO Mikkel Grene. "Unsere Kundensollen darauf vertrauen können, dass unsere Produkte nachhaltig, frei vonschädlichen Stoffen und nicht zuletzt unter fairen Bedingungen gefertigt wordensind."Um die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Verantwortung für Mitarbeiter*innen undKund*innen sichtbar und erlebbar zu machen, hat das Unternehmen das Thema zueinem integrierten Teil seiner übergreifenden Businessstrategie gemacht. "Wirmüssen Verantwortung und Nachhaltigkeit in alle unsere Prozesse einbeziehen, undwir werden darauf in den kommenden Jahren einen klaren Schwerpunkt legen", soMikkel Grene. "Wir können auf viele unserer Initiativen bereits sehr stolz sein.Das alles ist ein großes Stück Arbeit, und wir wollen unter den Besten in diesemBereich sein."