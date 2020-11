US-Wahlen: Wie sich Anleger jetzt positionieren können

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl kann sich auch auf deutsche Werte auswirken, beispielsweise auf den Stahlkonzern Thyssenkrupp AG oder das Healthcare-Unternehmen Fresenius Medical Care.

Die US-Präsidentschaftswahl im November bewegt nicht nur die amerikanischen Bürger und die Weltpolitik, sondern auch die Börse. So haben bereits in der Vergangenheit die US-Aktienmärkte in Wahljahren leicht überdurchschnittlich zugelegt. Seit 1871 verzeichnete der Leitindex S&P 500 (zurückgerechnet) im Schnitt in den entsprechenden Jahren jeweils ein Plus von 9,5 Prozent. Insgesamt legte der Index in der Zeit im Mittel um 9 Prozent pro Jahr zu. Überdurchschnittliche Gewinne wurden vor allem in den letzten Tagen vor der Wahl erzielt. Ein Grund dafür dürfte die Budget- und Geldpolitik der amtierenden Regierung sein. Steigende Aktienkurse und eine boomende Wirtschaft sollen dazu beitragen, die Widerwahl der amtierenden Regierung zu stützen.