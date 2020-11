Loomis Sayles richtet Euro Credit Team und Euro-Investitionskapazitäten ein

Das Loomis Sayles Euro Credit Team ist in der neuen europäischen Niederlassung, Loomis Sayles & Company, L.P. – Dutch Branch, im niederländischen Utrecht angesiedelt. Das Team (sieben Portfoliomanager und ein Produktmanager) steht unter der gemeinsamen Leitung von Rik den Hartog und Pim van Mourik Broekman, die von Kempen Capital Management zu Loomis Sayles gewechselt sind.

Loomis Sayles Euro Credit Team

Rik den Hartog, Co-Head, Portfoliomanager

Pim van Mourik Broekman, Co-Head, Portfoliomanager

Luuk Cummins, Portfoliomanager

Sipke Moes, portfolio manager

Quirijn Landman, Portfoliomanager

Marco Zanotto, Portfoliomanager

Ronald Schep, Portfoliomanager

Jeroen Potma, Produktmanager

„Unserer Meinung nach hat das Euro Credit Team das Potenzial, unserem Unternehmen einzigartige und außergewöhnliche Leistungen zu bieten. Wir freuen uns, das Team bei Loomis Sayles begrüßen zu dürfen und damit unsere Präsenz in den Niederlanden zu etablieren“, so Kevin Charleston, Chairman und CEO. „Ähnlich wie die Verfahren aller Investmentteams von Loomis Sayles, ist der Investmentprozess des Teams tief in einer differenzierten Investmentphilosophie verwurzelt, die eine starke Erfolgsbilanz in der Alpha-Generierung aufweist.“

Alle Strategien des Teams basieren auf der grundlegenden Überzeugung, dass sämtliche Kreditmärkte ineffizient sind und intensive Recherche neue Chancen erschließen kann. Das Team strebt eine Alpha-Generierung an, indem es einen Top-Down-Ansatz mit einer Bottom-Up-Investmentanalyse beim Aufbau von Portfolios kombiniert. Es zeichnet sich durch starke Risiko-Orientierung und einen strikten Fokus auf Qualität aus. Die ESG-Analyse ist fester Bestandteil der von jedem Portfoliomanager durchgeführten grundlegenden Recherche. Außerdem vertritt das Team ein aktives Engagement gegenüber Emittenten und nutzt seinen Einfluss als Investor, um das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen.