Getsafe startet mit digitaler Autoversicherung (FOTO)

Heidelberg (ots) - Der digitale Versicherungsanbieter Getsafe erweitert seine

Palette um ein Kfz-Produkt. Mit der ersten konsequent für das Smartphone

optimierten Autoversicherung richtet sich Getsafe an eine digital affine

Zielgruppe. Der Anspruch: Versicherung, die Spaß macht und die jeder versteht.



"Die Autoversicherung ist in Deutschland mit knapp 30 Milliarden Euro Prämie

eine der größten Versicherungssparten. Für uns aber ein Meilenstein, denn wir

haben nun eine der wichtigsten Sachversicherungen im Portfolio. Mit der

Getsafe-App haben Kunden ihren Kfz-Schutz immer dabei. Nie war Autoversicherung

einfacher," sagt Christian Wiens, CEO und Gründer von Getsafe.





Das Besondere: Getsafe entwickelte das Produkt gemeinsam mit seinen Kundinnenund Kunden. Neben persönlichen Gesprächen und Befragungen floss auch direktesFeedback aus der App in die Produktgestaltung ein. "So nah an seinen Kunden zusein ist für Versicherungen außergewöhnlich und motiviert uns", erklärtChristian Wiens.Beim Thema Autoversicherung tauchten immer wieder drei Punkte auf: einfacheBedienung per App, Flexibilität und stabile Preise. "Wir sind stolz, mit unseremKfz-Produkt diese Punkte perfekt umgesetzt zu haben," sagt Wiens. So bietet dieneue Autoversicherung einen täglich kündbaren Schutz und unter anderem dank desVerzichts auf Vermittler einen günstigen Preis. Mit wenigen Klicks können Kundendie Police auf dem Smartphone abschließen, einen Schaden melden und ihrenVersicherungsschutz in Echtzeit verwalten. Der stark technologische Ansatz legtden Grundstein, um in Zukunft mit Millionen anonymisierter Smartphone-DatenUnfälle und gefährliches Fahrverhalten frühzeitig zu analysieren, zu erkennenund zu vermeiden. Hinzu kommt: Nach einem Unfall bleibt die Prämie günstig;unfallfreie Jahre werden belohnt; und Autobesitzer können bis zu fünf weitereFahrer kostenlos mitversichern.Für die Kfz-Versicherung kooperiert Getsafe mit iptiQ, dem B2B2C White-LabelVersicherer der Swiss Re. Christian Wiens ist überzeugt: "Gemeinsam haben wireine Autoversicherung auf dem weißen Blatt Papier für Smartphone-affine Kundenvöllig neuartig gedacht und entwickelt."Künftig will Getsafe neue Produkte und Services für Kunden noch schnellervorantreiben. Dazu hat das Unternehmen im Februar 2020 eine Lizenz für dieSchaden- und Unfallversicherung bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt. Christian Wiens betont: "Wirwollen Menschen mit einem digitalen Kundenerlebnis begeistern und positivüberraschen. Was wir bisher an Innovationen im Versicherungsmarkt sehen, sinderst die Anfänge. Wir haben noch viel vor und wollen mobiles Versichern in ganzEuropa zum Standard machen."