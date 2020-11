(Tippfehler im ersten Satz behoben)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Im spannenden Kampf ums Weiße Haus haben US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden die letzten Stunden vor dem Wahltag für Auftritte in besonders umkämpften Bundesstaaten genutzt. Der Republikaner Trump wollte am Montag mit fünf Reden seinen Rückstand in Umfragen wettmachen. Demokrat Biden nahm das besonders wichtige Pennsylvania ins Visier, wo er am Montag unter anderem mit Popstar Lady Gaga auftreten wollte. Der ehemalige Vizepräsident konnte zudem auf weitere Schützenhilfe von Ex-Präsident Barack Obama zählen.

Vor dem historischen Wahltag am Dienstag herrscht Anspannung und Sorge, dass die Abstimmung im Chaos enden könnte. Für Unruhe sorgte ein Bericht, wonach sich Trump voreilig zum Wahlsieger erklären könnte. Die Nachrichtenseite "Axios" berichtete am Sonntag unter Berufung auf drei ungenannte Quellen, Trump habe mit Vertrauten Pläne besprochen, wonach er im Fall eines Vorsprungs in der Wahlnacht noch vor Ende der Stimmenauszählung den Sieg für sich deklarieren könnte. Der Präsident nannte den Bericht "falsch". Er forderte aber erneut, dass ein Wahlergebnis noch in der Nacht zu Mittwoch vorliegen müsse.