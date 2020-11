Preview Q3: Umsatz und Ergebnis dürften nicht über dem Niveau des zweiten Quartals gelegen haben



Wenngleich die 'Corona-Lage' über den Sommer allgemein vermeintlich etwas entspannter war, dürfte SMT Scharf die Auswirkungen der global weiterhin reduzierten Bergbauaktivität und der daraus folgenden

Investitionszurückhaltung auch im dritten Quartal gespürt haben. Daher erwarten wir, dass Umsatz und Ergebnis nicht über dem Niveau des Vorquartals lagen.



Operatives EBIT sollte trotz anhaltend niedriger Erlösbasis positiv ausgefallen sein: Solange die Bergbauaktivität in wichtigen Zielmärkten wie Polen, Kanada und Südafrika deutlich gebremst ist und viele Schlüsselkunden weder zusätzliche Kapazität noch verschleißbedingte

Instandhaltungsmaßnahmen benötigen, verzeichnen sowohl das Neuanlagen- als auch das After-Sales-Geschäft zwangsläufig Einbußen. Auch der nach dem quasi vollständigen Stillstand zu Jahresbeginn zuletzt wieder gestiegene Beitrag aus China (Q1: 1,7 Mio. Euro; Q2: 4,9 Mio. Euro) dürfte den umsatzseitigen Einbruch auf Konzernebene im dritten Quartal nicht verhindert haben, zumal die für den dortigen Markt wichtige Zulassung der neuen Motorengeneration aufgrund Corona-bedingter Prozessverzögerungen immer noch nicht vorliegt und damit entscheidende Wachstumsimpulse fehlen. Daher rechnen wir damit, dass der Konzernerlös in Q3 mit 12,3 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie Q2/20 (13,0 Mio. Euro) lag, was einem Rückgang von 25,9% yoy gegenüber Q3/19 (16,5 Mio. Euro) entspricht.

Nichtsdestotrotz wäre SMT Scharf u.E. auch mit einer derart geringen Umsatzbasis in der Lage, unter Anwendung gezielter Maßnahmen zur Kostensenkung ein operatives Ergebnis im schwarzen Bereich zu erzielen, wie es Q2 gezeigt hat (+0,3 Mio. Euro). Folglich erwarten wir erneut ein marginal positives EBIT von ca. 0,2 Mio. Euro, wenngleich sich zunehmend die Frage aufdrängt, wie der Konzern vor dem Hintergrund der verstärkten Belastungen mit operativen Bereichen umgeht, bei denen der Vorstand ohnehin bereits in Vergangenheit vage Restrukturierungsabsichten geäußert hat (z.B. RDH Mining Equipment in Kanada).

