- Coca-Cola spendet weitere 100.000 Euro und unterstützt 400 Gastronomen mit

Onlinewerbung

- 8.000 Unterstützerinnen und Unterstützer helfen bereits ihrem Lieblings-Lokal.

307.000 Euro wurden schon gesammelt.

- Langfristig angelegte B2B-Plattform bietet ab sofort ein großes

Informationsangebot und Hilfestellung für Gastronomen in der Krise



Geschlossene Restaurants, Bars und Clubs: Die erneute Schließung der Gastronomie

in ganz Deutschland stellt die Branche vor extremen Herausforderungen. Davon

ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu

Hause. Ein Grund mehr für Coca-Cola die Branche mit weiteren Investments in die

Soforthilfe für die Gastronomie zu unterstützen. Das heißt konkret: Das bereits

zu Beginn der Pandemie initiierte Projekt LOKALFREUN.DE (https://lokalfreun.de/)

wird mit mehr Spenden-Budget fortgeführt und um weitere Maßnahmen ergänzt, um in

der aktuellen, kritischen Situation nachhaltig zu helfen.





Zusätzliche Schritte für anhaltende UnterstützungNeben dem bereits bestehenden Spenden-Bereich für Unterstützer der Branche istdie LOKALFREUN.DE-Plattform ab sofort um einen eigenen Bereich speziell fürGastronomen ergänzt, auf der Coca-Cola dieser Zielgruppe regelmäßig mitExpertentipps, informativen Trainings und Tutorials in diesen extremherausfordernden Zeiten zur Seite stehen will. Der inhaltliche Schwerpunkt liegtdabei aktuell auf Informationen rund um die Einschränkungen in Bezug aufCOVID-19, lokale Updates zu Corona-Hilfen in einzelnen Bundesländern undHilfestellungen, um Online- und Bestellmaßnahmen schnell zu implementieren unddas Business stark für die Zukunft zu machen."Wir werden in der anhaltenden Krise auch weiterhin ein starker Partner für diedeutsche Gastronomie bleiben," sagt John Galvin, Geschäftsführer Sales &Marketing der Coca-Cola European Partners Deutschland. "Unser oberstes Gebot istes, unsere Partner im Außer-Haus-Markt zu unterstützen und ihnen weiterhin unterdie Arme zu greifen, um so unseren Beitrag zu leisten."Etablierte Unterstützung durch Spenden bleibt bestehen und wird erweitertDie seit März bestehende Spenden-Mechanik der Plattform bleibt bestehen, um auchweiterhin unkomplizierte Hilfe für Betriebe im Außer-Haus-Markt zu schaffen.Dafür stockt Coca-Cola die eingehenden Spenden bis Ende des Jahres um weitere100.000 Euro auf. Zusätzlich werden über die Plattform digitaleAnzeigen-Kampagnen für 400 Gastronomen in Deutschland verlost. Sie erhaltenindividualisierte Onlineanzeigen, die zwei Wochen lang in einem Radius von biszu 5km rund um das Outlet digital ausgespielt werden, um verstärkteAufmerksamkeit bei Gästen im näheren Umfeld zu generieren. Dies soll denGastronomen helfen, bei Wiedereröffnung schneller das eigene Geschäft zubeleben."Unser Fokus liegt darauf, Gastronom*innen ganz Deutschland durch den Ausbau derInitiative LOKALFREUN.DE langfristig und nachhaltig zu unterstützen", sagtLaura-Marie Friedt, Head of Channel Development "Food To Go" . "So möchten wirdazu ermutigen weiterzumachen und die Krise gemeinsam zu meistern."Über die Website http://www.lokalfreun.de können Gäste eine beliebige Summe fürden Gastronomiebetrieb ihrer Wahl spenden. Ist die Lieblingsbar oder dasStammcafé noch nicht auf der Website gelistet, können sich diese ganz einfachregistrieren. Dazu muss lediglich ein Formular ausgefüllt und aufhttps://lokalfreun.de/registrieren/ abgeschickt werden. Das Programm richtetsich an alle Außer-Haus-Markt Gastronome in ganz Deutschland, nicht nur anKunden des Unternehmens.Weitere Informationen zu den Hilfsmaßnahmen von Coca-Cola in Zeiten von COVID-19finden Sie hier. (https://www.coca-cola-deutschland.de/uber-uns/unternehmen/coca-cola-in-deutschland/was-machen-wir-in-zeiten-von-corona)