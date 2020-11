FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von SNP Schneider-Neureither & Partner ist am Montagnachmittag angesichts des plötzlichen Todes des Vorstandschefs und Unternehmensgründers eingebrochen. Anleger scheinen verunsichert. Am späten Nachmittag büßten die im SDax notierten Papiere etwas mehr als 11 Prozent auf 41,90 Euro ein, was einen Tiefstand seit Juni dieses Jahres bedeutet.

Andreas Schneider-Neureither verstarb laut einer Unternehmensmitteilung in der Nacht auf diesen Montag im Alter von 56 Jahren. Analyst Felix Ellmann von Warburg Research nannte Andreas Schneider-Neureither eine "sehr zentrale Figur" im Unternehmen. Die Frage sei nun, wie neuere Deals, die die Treiber der Investmentstory gewesen seien, gewonnen werden sollen.