Ölpreise wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 37,98 US-Dollar. Das sind 4 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 3 Cent auf 35,76 Dollar.

Die Ölpreise waren in den vergangenen Tagen gefallen. Vor allem die wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Krise drücken auf die Kurse. Die generelle Abwärtsbewegung hatte bereits Mitte Oktober eingesetzt, damals lag der Preis für US-Öl noch bei 40 Dollar.