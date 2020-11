Hamburg (ots) - Ob Wahrung von Urheberrechten, die Kennzeichnungspflicht als

Werbung oder Impressumsregeln. Endlich gibt es eine Interessenvertretung, die

sich speziell für alle online und auf Social Media Kanälen aktiven Menschen

einsetzt. Über 65 Millionen Deutsche sind täglich im Internet unterwegs. Die

Hälfte aller 14- bis 29-Jährigen allein auf Instagram. Nutzerzahlen und

Nutzungsdauer wachsen stetig weiter. Damit wächst auch der Bedarf an einfach

verständlichen Informationen zu Dos and Don´ts für einen rechtssicheren

Online-Alltag. Die SHINY Influencer & Blogger Society bietet Basis-Wissen und

Hilfestellung damit Postings, Fotos oder Videos problemfrei bleiben sowie den

Connect untereinander.



SHINY ist Community und Stimme für alle Personen, die gern ihre Follower an

ihrem Leben und ihren Interessen teilhaben lassen sowie spannenden Content

kreieren. Es spielt keine Rolle, ob diese viele oder wenige Follower haben.

Unterschieden wird auch nicht, ob diese privat posten oder Geld als Influencer

verdienen. "Gerade die breite Masse, die mit ihren Freunden einfach nur schöne

Momente teilen möchte, ist weitestgehend unsicher, welche Regeln sie beachten

muss oder welche Gesetze auch für sie gelten. Weit verbreitet ist deshalb auch

das simple Nachahmen von Fehlern der Stars der Szene", so SHINY-Gründerin und

PR-Unternehmerin Brita Segger.







Medien für Laien durchschaubar sowie ohne teure Überraschungen bleibt, engagiert

sich der Interessenverbund. Zum Team gehören Rechtsanwälte und Medienexperten,

die über die Member-Seiten der Internet-Plattform

http://www.shiny-influencer.com regelmäßig Tipps und Webinare zu wichtigen wie

aktuellen Themen und Urteilen bereitstellen. Eines der ersten Webinare lautet

deshalb auch 'Die aktuelle Rechtsprechung zu den Kennzeichnungspflichten'.



"Im Alltagsgeschäft meiner PR-Agentur, wo wir seit vielen Jahren regelmäßig mit

professionellen Influencern oder Hobby-Bloggern Projekte realisieren, fiel immer

wieder auf, dass diese Personengruppe eigentlich keine Anlaufstelle hat, wo sie

gebündelt verlässliches Wissen erhält. Im Gegenteil, häufig mussten Akteure

meist eine unangenehme sogar teure Erfahrung machen, um relevante Informationen

zu erhalten", so Brita Segger über die Gründungsmotivation der SHINY Influencer

& Blogger Society.



In Zukunft plant der Interessenverbund, ebenfalls die Teilnahme an Events sowie

an gemeinsamen Reisen anzubieten. Damit sich die SHINY-Member auch im realen

Leben vernetzen und attraktiven Content generieren können. Voraussetzung dafür

ist jedoch, dass die weltweite Corona-Pandemie im Griff ist, Treffen wie Travel

gesundheitlich sicher sind.



Pressekontakt:



SOCIETY RELATIONS & Communications

Telefon: 040 648 38 777

E-Mail: mailto:office@society-relations.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149857/4751630

OTS: SHINY Influencer & Blogger Society GmbH





Dafür, dass das Vergnügen und die Leichtigkeit der Nutzung aller verfügbarenMedien für Laien durchschaubar sowie ohne teure Überraschungen bleibt, engagiertsich der Interessenverbund. Zum Team gehören Rechtsanwälte und Medienexperten,die über die Member-Seiten der Internet-Plattformhttp://www.shiny-influencer.com regelmäßig Tipps und Webinare zu wichtigen wieaktuellen Themen und Urteilen bereitstellen. Eines der ersten Webinare lautetdeshalb auch 'Die aktuelle Rechtsprechung zu den Kennzeichnungspflichten'."Im Alltagsgeschäft meiner PR-Agentur, wo wir seit vielen Jahren regelmäßig mitprofessionellen Influencern oder Hobby-Bloggern Projekte realisieren, fiel immerwieder auf, dass diese Personengruppe eigentlich keine Anlaufstelle hat, wo siegebündelt verlässliches Wissen erhält. Im Gegenteil, häufig mussten Akteuremeist eine unangenehme sogar teure Erfahrung machen, um relevante Informationenzu erhalten", so Brita Segger über die Gründungsmotivation der SHINY Influencer& Blogger Society.In Zukunft plant der Interessenverbund, ebenfalls die Teilnahme an Events sowiean gemeinsamen Reisen anzubieten. Damit sich die SHINY-Member auch im realenLeben vernetzen und attraktiven Content generieren können. Voraussetzung dafürist jedoch, dass die weltweite Corona-Pandemie im Griff ist, Treffen wie Travelgesundheitlich sicher sind.Pressekontakt:SOCIETY RELATIONS & CommunicationsTelefon: 040 648 38 777E-Mail: mailto:office@society-relations.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149857/4751630OTS: SHINY Influencer & Blogger Society GmbH