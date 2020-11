SNP meldet am Montag den Tod des Unternehmensgründers und CEO Andreas Schneider-Neureither. Dieser sei „in der Nacht auf den 2. November 2020 im Alter von 56 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben”, heißt es am Nachmittag in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Heidelberg.„Andreas Schneider-Neureither hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. Die Gedanken der Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter sind bei seiner ...