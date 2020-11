Trotz dem Fakt, dass Tesla wegen der Batterie-Entsorgung eine Millionenstrafe in Deutschland zahlen muss, kann der kalifornische Autobauer seine Vormachtstellung sowohl auf dem Automobil- als auch auf dem Aktienmarkt ausbauen. Die Aktie schießt weiter unaufhaltsam in die Höhe. Was Tesla hier heute macht, zeigt einfach, wie unfassbar stark diese Aktie ist!

Was für ein enormes Potenzial der amerikanische Elektroautobauer hier also heute abruft, ist unglaublich stark und untermalt nochmal, was Tesla für ein führender Konzern ist. Die Branche ist auf Tesla angewiesen und das zeigt sich genau in diesen Zeiten, in denen es eigentlich nicht so gut laufen dürfte. Das Unternehmen von Elon Musk geht weiter voran und gehört zu den Big Playern auf dem Aktienmarkt!

Der Aufwärtstrend von Tesla ist und bleibt dominierend und wird weiter den Markt bestimmen. Als Anleger wird hier noch einiges zu holen sein, denn das Unternehmen wächst weiter und die Branche wird zunehmend wichtiger. Auch heute beweist Tesla den Anlegern wieder, dass man auf das richtige Pferd gesetzt hat, wenn man das Plus von 1,79 Prozent und 6,00 Euro sieht, wodurch die Aktie sich auf 340,80 Euro verbessert!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.