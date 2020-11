Damit hat man in diesen Tagen wohl kaum bis gar nicht gerechnet! Die Aktie vom Biotechnologie-Hersteller BioNTech musste heute herbe Verluste einstecken. Dieser harte Rückschlag wurde davon beeinflusst, dass der Mitwettbewerber CureVac richtig starke Studiendaten vorgelegt hat und in der Impfstoff-Rallye offenbar mithalten kann. Es bleibt also ein Kopf-an-Kopf-Rennen!

